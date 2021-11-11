وفد برلماني تركي يزور أذربيجان

زار وفد برلماني تركي، أذربيجان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانتصار "قره باغ" على القوات الأرمينية.

وضم الوفد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية، شامل أيريم، ونوّاب من أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري و"إيي".

وكان الوفد البرلماني، قد التقى في وقت سابق، رئيس أذربيجان، إلهام علييف، ورئيسة البرلمان صاحبة غافاروفا، فضلاً عن مسؤولين آخرين ونواب أذريين.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، قال "أيريم" إنهم أجروا لقاءات مثمرة مع المسؤولين الأذربيجانيين، خلال الزيارة الحالية.

وأضاف أن الرئيس علييف، أطلعهم على مشاريع إعادة الإعمار المتواصلة في إقليم "قره باغ."

وفي سياق آخر، شدد أيريم على أهمية فتح ممر "زنغزور"، مبيناً أن هذه الخطوة ستساهم إيجاباً في اقتصادات بلدان المنطقة وستؤدي إلى تعزيز علاقات الجوار بالمنطقة.

ويوفر الممر المذكور رابطا جديدا بين تركيا وأذربيجان، حيث يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذري ذاتي الحكم المحاذي لتركيا.

وكان الجيش الأذربيجاني قد أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر من العام نفسه، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.