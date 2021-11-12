القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا وجورجيا تجريان مناورات حدودية مشتركة

وكالة الأناضول للأنباء
تبليسي
نشر في 12.11.2021 15:08
جانب من المناورات العسكرية بين تركيا وجورجيا وكالة الأناضول جانب من المناورات العسكرية بين تركيا وجورجيا (وكالة الأناضول)

أجرت الشرطة الحدودية الجورجية والقوات المسلحة التركية مناورات مشتركة في معبر "فالي-توركغوزو" بمنطقة سامتسخه -جافاخيتي الجورجية.

وقالت إدارة الشرطة الحدودية التابعة لوزارة الداخلية الجورجية إنهم استضافوا المناورات التي حملت اسم "التغيير بين الوحدات الحدودية التركية-الجورجية 2021".

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هدف المناورات هو زيادة أمن الحدود لدى البلدين، وتبادل الخبرات وتطوير التنسيق بين الوحدات الحدودية.

وتابع المناورات من الجانب التركي قائد لواء الحدود الـ 25 العميد بيرات أجار، ومن جورجيا مساعد رئيس دائرة حماية الحدود البرية لدى الداخلية العقيد إمزار أبراميشفيلي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية وسط تركيا، ظهر...
مختارات