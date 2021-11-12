تركيا وجورجيا تجريان مناورات حدودية مشتركة

أجرت الشرطة الحدودية الجورجية والقوات المسلحة التركية مناورات مشتركة في معبر "فالي-توركغوزو" بمنطقة سامتسخه -جافاخيتي الجورجية.

وقالت إدارة الشرطة الحدودية التابعة لوزارة الداخلية الجورجية إنهم استضافوا المناورات التي حملت اسم "التغيير بين الوحدات الحدودية التركية-الجورجية 2021".

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هدف المناورات هو زيادة أمن الحدود لدى البلدين، وتبادل الخبرات وتطوير التنسيق بين الوحدات الحدودية.

وتابع المناورات من الجانب التركي قائد لواء الحدود الـ 25 العميد بيرات أجار، ومن جورجيا مساعد رئيس دائرة حماية الحدود البرية لدى الداخلية العقيد إمزار أبراميشفيلي.