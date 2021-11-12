رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي قاضي قضاة فلسطين بأنقرة

التقى رئيس الشؤون الدينية في تركيا "علي أرباش"، قاضي قضاة فلسطين "محمود الهباش"، الخميس، بالعاصمة أنقرة، لبحث ومناقشة آخر التطورات بمدينة القدس.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن الطرفين بحثا سبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وبطش مستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

من جانبه شرح الهباش لأرباش الأوضاع الجارية بالقدس، وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف، وتدنيسه من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة تحت أعين شرطة الاحتلال، إضافة إلى الاعتداءات بوحشية على المسلمين الأبرياء.

وقال أرباش: "إن قضية القدس تمس عقيدة كل مسلم على وجه الأرض، وعلى المسلمين واجب الدفاع عنها وحمايتها، وقلوب جميع المسلمين حول العالم مع المسجد الأقصى".

وأردف: "القدس ليست قضية الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين وحدهم، إنما قضية الإنسانية، ويجب وضع خطة عمل مشتركة من قبل العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي للتأكيد على مركزية قضية القدس، ولتطوير خطاب فعّال في سبيل دفع العالم للتحرك من أجلها".

بدوره دعا الهباش، إلى اتخاذ خطوات واقعية وملموسة لحماية المسجد الأقصى ومساندة المرابطين فيه.

ودائما ما يشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقف بلاده المساند للقضية الفلسطينية، وأكد في يوليو/ تموز الماضي خلال استقباله الرئيس محمود عباس في إسطنبول، أن تركيا لن تلتزم الصمت حيال الظلم الإسرائيلي في فلسطين.

وأضاف أنه من غير الممكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة طالما استمرت سياسات الاحتلال وضم الأراضي.