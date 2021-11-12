"روساتوم" الروسية ترغب بالمشاركة بمشاريع بناء محطات نووية في تركيا

أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، عن رغبتها في المشاركة بمشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير عام روساتوم "أليكسي ليخاتشيف"، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوكب 26)، بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، والتي بدأت يوم 31 أكتوبر الماضي، على أن تنتهي 12 نوفمبر الجاري.

وقال ليخاتشيف: "إن تركيا تمتلك اقتصاد كبير ومتنامي، ومن المنطقي جدا أن تستمر في بناء محطات الطاقة النووية".

وأوضح أنه من الأفضل بناء محطات الطاقة النووية في ساحل البحر الأسود والمناطق الغربية والجنوبية من تركيا.

وأردف: "مشاركة روسيا في بناء المحطات مرتبطة بالظروف، إذا تمت دعوتنا رسمياً وإذا كانت الظروف مناسبة، فسنكون سعداء بالمشاركة في بناء المحطات النووية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشرع على وجه السرعة في الاستعداد لبناء محطة نووية ثانية وثالثة، بعد تشغيل محطة "آق قويو" الأولى في تركيا.

ووقعت تركيا وروسيا عام 2010 اتفاقًا لبناء محطة "آق قويو" في قضاء "غولنار" بولاية مرسين التركية، وتتكون من 4 مفاعلات قدرة كل منها 1200 ميغاوات، وتخطط الحكومة لافتتاح الوحدة الأولى منها في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الأخرى في أقرب وقت.