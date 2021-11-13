تركيا تسجل 215 وفاة و 22 ألفا و583 إصابة بكورونا

سجلت تركيا، السبت، 215 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، سجلت الوزارة أيضا 22 ألفا و583 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك إثر إجراء 347 ألفا و426 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 25 ألفا و254 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 118 مليونا و302 ألف و677 جرعة.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن الفرق الطبية مستعدة لخدمة كل من يقرر تلقي اللقاح.