حكومة قبرص التركية تنال الثقة من البرلمان

نالت الحكومة الائتلافية الجديدة في جمهورية شمال قبرص التركية الثقة من البرلمان، السبت.

وعقد البرلمان جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة التي يترأسها زعيم حزب الوحدة الوطنية فائز سوجو أوغلو.

وصوت 27 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة الائتلافية التي شكلها حزب "الوحدة الوطنية و"الحزب الديمقراطي" فيما صوت 19 بالرفض وامتنع 3 نواب عن المشاركة في التصويت.

وعقب نيل الثقة، تعهد سوجو أوغلو بأن تعمل الحكومة "بشكل مثمر" لحين اجراء انتخابات مبكرة.

وفي تصريحات سابقة أشار سوجو أوغلو إلى أن الحكومة ستقود البلاد إلى انتخابات مبكرة في يناير/ المقبل بغية عدم ترك البلاد بلا حكومة، وقال: "هذه مهمة الحكومة الأساسية".

ولفت إلى أن كافة الأحزاب متفقة بخصوص إجراء الانتخابات المبكرة خلال يناير.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة أرسان سانر أعلنت استقالتها، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.