الشؤون الدينية التركية تستأنف رحلات القدس

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، استئنافها تنظيم رحلات إلى القدس، بدءاً من 4 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

وأوضح البيان أن الرحلات توقفت بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها تعتزم تنظيم 37 رحلة إلى القدس خلال عام 2022.

ولفت بيان "الشؤون الدينية" عن بدء قبول طلبات الانضمام إلى الرحلة الأولى، حتى 10 ديسمبر/كانون الثاني 2021، مضيفا أن مرشدين ومختصين سيرافقون زوار القدس طوال الرحلة، بهدف تقديم معلومات بشكل دائم خلال الزيارة، مشددا على أن الرحلات ستتم في ظل تدابير الوقاية من وباء كورونا.