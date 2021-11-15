تعاون صناعي واقتصادي جديد بين تركيا والجزائر

استقبل وزير الصناعة الجزائري "أحمد زغدار"، اليوم الإثنين، السفيرة التركية لدى بلاده "ماهينور أوزدمير غوكطاش"، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات التركية في الجزائر.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصناعة الجزائرية، ولفت البيان أن الطرفين استعرضا عمق العلاقات التي تربط بين الجزائر وتركيا، مجددين إرادة سلطات البلدين لتعزيزها في كل المجالات لاسيما الاقتصادية منها.

من جانبه دعا الوزير الجزائري الجانب التركي، لضخ المزيد من الاستثمارات في بلاده، خاصة في قطاعات الصناعة، والفلاحة، والصناعات الغذائية، والزراعة.

واستعرض "زغدار" توجهات بلاده لتحديث منظومة جديدة للاستثمار (قانون جديد للاستثمار يجري التحضير له)، وما يتضمنه من تحفيزات وامتيازات، وكذلك تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين.

من جهتها تحدثت السفيرة التركية عن بعض التجارب الناجحة للمؤسسات التركية في الجزائر، معربة عن اهتمام شركات أخرى للاستثمار، وفقا للعلاقات التاريخية بين البلدين، والفرص التي يوفرها السوق الجزائري.

واتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات لتحديد فرص ومجالات الشراكة الممكنة بين شركات البلدين بمبدأ "رابح-رابح".

ويوم الأربعاء الماضي وقعت كلا من الجزائر وتركيا اتفاقية للتعاون في مجال الصحة البيطرية، يأتي ذلك في وقت يتم التحضير فيه لخمس اتفاقيات أخرى في عدة قطاعات مختلفة، وذلك على هامش الدورة 11 للجنة المشتركة الجزائرية التركية المنعقدة بالعاصمة الجزائر، وبحضور وزيري الطاقة للبلدين.

وفي سياق متصل، بلغت استثمارات تركيا في الجزائر 5 مليارات دولار، ويوجد نحو 1300 شركة تركية تنشط في البلاد، ما ساهم في خلق 30 ألف وظيفة.