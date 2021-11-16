أردوغان: 6 ملايين شاب يدلون بأصواتهم لأول مرة في انتخابات 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نحو 6 ملايين شاب، سيكون من حقهم الإدلاء بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات المفترض عقدها عام 2023.

جاء ذلك خلال كلمته في مهرجان الشباب للإدارات المحلية، بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وأكد أردوغان أن هدف تركيا لعام 2023، هو حل المشاكل المتراكمة في الاقتصاد والديمقراطية على مر تاريخ الجمهورية، موضحا أن ما قامت به حكومته من تأسيس بنيه تحتية قوية في كافة المجالات، بدءاً من الصحة والطاقة والنقل، إضافة للرياضة والصناعة، كان لا بد منها من أجل مستقبل البلاد.

وأردف: "نحن بلد نرى أن ميزة وقوة تركيا الكبرى في أطفالها وشبابها، فمن الأهمية بمكان أن نحو ثلث عدد سكاننا يشكله الأطفال والشباب في وقت بدأت فيه أوروبا وأمريكا وآسيا بشكل سريع بالشيخوخة".

ولفت أن حكومته تعمل لإعداد الشباب للمستقبل من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية للثقافة والفن والرياضة.