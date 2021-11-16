تركيا تؤكد استمرار الدعم السياسي والمالي والعيني الذي تقدمه لـ "أونروا"

أكدت تركيا استمرارها في تقدم الدعم السياسي والمالي والعيني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الخارجية التركية على تويتر، بشأن المؤتمر الدولي للمانحين الدوليين، لأونروا، الذي استضافته بروكسل،

وقالت الوزارة إن نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال، أكد خلال المؤتمر الدولي، استمرار الدعم السياسي والمالي والعيني الذي تقدمه تركيا للوكالة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من "أزمة وجود" تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعيا المانحين الدوليين إلى تقديم دعم مالي عاجل لضمان استمرار عملها.