تركيا تدعم الجيش الصومالي بمركبات عسكرية وسيارات إسعاف

قدمت تركيا للجيش الوطني الصومالي مركبات عسكرية وسيارات إسعاف.

وأقيم الثلاثاء، في السفارة التركية في العاصمة مقديشو، حفل تسليم المركبات العسكرية وسيارات الإسعاف لمسؤولين عسكريين صوماليين.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، الثلاثاء، قال رئيس هيئة الأركان للجيش الصومالي أودوا يوسف راجح، إن الدعم التركي يحظى بأهمية كبيرة في الكفاح ضد حركة "الشباب" الإرهابية.

ويقاتل الجنود الصوماليون، الذين دربتهم تركيا، بشكل فعال ضد حركة "الشباب".

وفي أغسطس/آب الماضي، قدمت تركيا للجيش الصومالي 22 مركبة مدرعة، لمساعدته على حفظ الأمن في البلاد بعد قرار انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال "أميصوم".

وفي ديسمبر/كانون الأول القادم ستنسحب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال "أميصوم"، ليتولى الجيش الصومالي مهام حفظ الأمن في البلاد.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تشكلت مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.