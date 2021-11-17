تركيا.. سيارات إسعاف حديثي الولادة تنقذ حياة 20 ألف طفل

"سيارات إسعاف مخصصة للأطفال حديثي الولادة" مبادرة أطلقتها وزارة الصحة التركية، ودخلت الخدمة في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي عام، وساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 20 ألف طفل من خلال نقلهم إلى المستشفيات المناسبة في أسرع وقت ممكن، وذلك في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ونجحت سيارة الإسعاف (كاملة التجهيز) في لعب دوراً رئيساً في تقليل معدل الوفيات لدى الأطفال حديثي الولادة في تركيا وحول العالم، فهي تتيح التدخل السريع عند الضرورة، مع استمرار عملية العلاج أثناء النقل، ما ساهم في إنقاذ حياة آلاف الأطفال الخدج سنوياً.

وتحتوي هذه السيارات على كافة تجهيزات غرف العناية المركّزة، حاضنات خاصة للنقل، وأجهزة تقيس تنفس ونبض الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى مزيل الرجفان، ومضخات التسريب والتروية، وغيرها من المعدات الطبية اللازمة.

برامج تدريبية خاصة للعاملين بتلك السيارات

من جانبها تجري المديرية العامة للخدمات الصحية والطوارئ بوزارة الصحة التركية، تدريبات خاصة ومحددة تتعلق بعملية نقل حديثي الولادة، يخضع لها الموظفون الصحيون العاملون في هذه السيارات التابعة لخدمات الطوارئ، على أن تكون هذه التدريبات في وحدات العناية المركزة بالجامعات أو مستشفى التدريب الجامعي.

وتتم مراحل النقل كالتالي، فور تلقي مركز مكالمات الطوارئ الخاصة بحديثي الولادة اتصال بالرقم 112 تقوم الفرق بنقل الطفل إلى حاضنة النقل الخاصة الموجودة بسيارة الإسعاف، ومن ثم نقله بأقصى سرعة ممكنة إلى المستشفيات ذات وحدات العناية المركزة.

كما يتم نقل الأمهات اللواتي وضعن للتو، إلى مستشفيات الأطفال، بواسطة سيارة إسعاف منفصلة.

وأوضحت الدكتورة "نالان بورا"، والتي تعمل في سيارة إسعاف لحديثي الولادة، أن الأطفال يمكن أن يكون لديهم ظروف صحية حساسة للغاية، أبرزها عدم القدرة على التنفس من تلقاء أنفسهم، أو عدم القدرة على الحفاظ على حرارة الجسم.

وقالت: "تم تصميم سيارات الإسعاف لنقل الأطفال حديثي الولادة، في أقصى سرعة ممكنة وأكبر قدر من الراحة، إلى مستشفيات مزوّدة بوحدات عناية مركّزة خاصة بالأطفال حديثي الولادة".

وأردفت: "يجب نقل حديثي الولادة، مع استمرار توفير الدعم الطبي اللازم لهم في سيارة الإسعاف، هذه العملية تكون صعبة في أغلب الأوقات لأنها يجب أن تتكلل بالقدرة على مساعدة الطفل حديث الولادة على التشبث بالحياة".

وأشارت بورا أن سيارات الإسعاف المذكورة لا تنقل الأطفال حديثي الولادة وحسب، بل تنقل أيضًا الأطفال الخدج الذين يولدون قبل موعدهم (قبل اكتمال 37 أسبوعًا من الحمل)، ويكون وزنهم عند الولادة صغيرًا جدًا.

وأضافت: "نقوم بنقل الأطفال في هذه الحالات إلى المستشفيات بمساعدة موظفين صحيين مدربين تدريباً خاصاً، قادرين على استخدام جميع أدوات غرفة وحدة الأطفال حديثي الولادة في سيارة الإسعاف.