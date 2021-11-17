خفر السواحل التركي ينقذ 14 مهاجراً غير شرعي غربي البلاد

تمكن خفر السواحل التركي، الثلاثاء، من إنقاذ 14 مهاجراً غير شرعي في بحر إيجة، قبالة سواحل إزمير (غربي البلاد).

وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أن فرقها تلقت نداء استغاثة من مهاجرين كانوا على متن قارب، وتعطل قبالة سواحل قضاء "جشمه" التابع لولاية إزمير، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وأنقذت المهاجرين غير النظاميين، بعد أن أجبرهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

من جانبها نقلت السلطات التركية المهاجرين إلى البر، وسلمتهم إلى إدارة الهجرة بالولاية، كما اعتقلت 3 أشخاص لاتهامهم بتنظيم عمليات تهريب للمهاجرين.