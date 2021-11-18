العراق يعلن إنجاز خطة الربط الكهربائي مع تركيا بشكل كامل

أعلن العراق، الخميس، إنجاز خطة الربط الكهربائي بشكل كامل مع تركيا.

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال موسى: "وزارة الكهرباء أنجزت الربط مع الجانب التركي عن طريق إقليم شمال العراق بشكل كامل".

وأوضح: "خطوط النقل جاهزة للتشغيل حسب احتياج العراق من الطاقة (..) لم يتبق سوى الاتفاق على كميات الطاقة المنقولة وسعر التعريفة".

وأضاف: "الربط لا يعني فقط استيراد الطاقة الكهربائية، وإنما تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر الطاقة"، حسب المصدر ذاته.

ومطلع عام 2020، أعلن العراق تنفيذ خطة الربط الكهربائي مع تركيا، عبر إقليم شمالي البلاد.

ومؤخرا، يجري العراق مباحثات مع عدة دول خليجية أبرزها السعودية، لاستيراد الكهرباء، فيما اعتمد خلال سنوات مضت على إيران في إمدادات الكهرباء باستيراد 1200 ميغاوات.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود، إذ ينتج 19 ألف ميغاوات، بينما يتجاوز الاحتياج الفعلي نحو 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في القطاع.