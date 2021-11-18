تيكا التركية تتبرع بمعدات المخابز لتدريب شباب بالكاميرون

تبرعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" بمعدات لأحد المخابز بمدينة أكونولينغا الكاميرونية، بهدف تدريب الشباب على تصنيع المخبوزات.

ويهدف برنامج "تيكا" إلى تمكين المحتاجين والمشردين من الشباب الذي يعاني بعضهم من إدمان المخدرات، لتأمين دخل منتظم، ومساعدتهم في أن يصبحوا أرباب أعمال ويؤسسون عملهم الخاص، إضافة إلى إبعادهم عن العادات السيئة ودمجهم بالمجتمع.

وتتضمن المعدات آلة لعجن الخبز، وفرن حراري، إلى جانب مستلزمات أخرى تستخدم في إنتاج الخبز.

ويدير هذا المخبز جمعية "تقدم الشباب الميكانيكي"، ومن المفترض أن يتضاعف الإنتاج اليومي للمخبز مرتين بفضل المعدات التي تبرعت بها "تيكا"، كما سيتضاعف عدد المتدربين 3 مرات.