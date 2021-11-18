مسؤول إسباني: القمة السابعة بين تركيا وإسبانيا "نجاح واضح"

أشاد الأمين العام لغرفة الصناعة والتجارة الإسبانية التركية، دييغو راموس، الخميس، بالقمة السابعة للحكومتين التركية والإسبانية، واعتبرها "نجاحا واضحا".

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، تطرق خلاله إلى القمة المذكورة التي انعقدت أمس، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في العاصمة أنقرة.

وقال راموس: "بصفتنا غرفة الصناعة والتجارة، نرى هذا الاجتماع الرفيع المستوى على أنه نجاح واضح".

وأضاف أن القمة تعتبر "خطوة واسعة الأفق تمهد الطريق لانعقاد اجتماع بمشاركة أوسع بكثير العام المقبل"، مشيرًا أنه أكثر من كونه مجرد اجتماع.

ووصف المسؤول الإسباني القمة بأنها "متكاملة من حيث استمراريتها".

واعتبر المقاربة التي ينتهجها سانشيز حيال عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي بمثابة رسالة مهمة، لا سيما ضد بعض الآراء المختلفة داخل التكتل.

وتابع: "سينعكس دعم إسبانيا الصريح لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بشكل جيد على العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسبانيا وتركيا والاتحاد".

وأكد راموس على أهمية الاتفاقيات الستة التي وقعهتا أمس الأربعاء حكومتا البلدين في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء سانشيز.

وقال: "لم يتوقع أحد توقيع البلدين اتفاقية جديدة نظرًا لوجود علاقات جيدة جدًا بالفعل واتفاقيات مهمة مبرمة بينهما (سابقا)، لكن تم أيضًا إنشاء مجالات جديدة للتعاون مثل المياه ومكافحة الكوارث الطبيعية".

وبين أن تحديد العلاقات بين إسبانيا وتركيا على أنها "شراكة شاملة" هو أيضًا رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي، أضاف: "الأجندة الإيجابية بين تركيا وإسبانيا ستنعكس أيضًا على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".