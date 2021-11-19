مصرع شخصين وإصابة 6 في انفجار غاز بمبنى سكني في أنقرة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون، مساء أمس الخميس، جراء انفجار غاز بإحدى البنايات بالعاصمة التركية أنقرة.

ووقع الانفجار في بناء مكون من ثلاث طوابق بقضاء "كتشي أورن"، ما تسبب بانهيار جزئي للمبنى.

وعقب وقوع الحادث هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وفي سياق متصل بدأت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف بشكل كامل على أسباب الانفجار وملابساته.

من جانبه أعرب والي أنقرة " واصب شاهين" عن أمله في ألا يكون هناك أشخاص آخرون تحت أنقاض الجزء المنهار من البناية، مستبعداً ذلك في الوقت نفسه، لكنه لفت أنهم يضعون كافة الاحتمالات للعمل عليها.

وعن الأشخاص المتوفيين، قال شاهين إنه أب وطفله، وهما من عائلة تركمانية عراقية، كانت تقيم بالبناية المذكورة، مع عائلة أفغانية أخرى لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث، فضلا عن مواطنين تركيين.

وأشار أن البناية بها 11 شقة، بعضها مسكون والبعض الآخر لا يوجد به أحد، لافتا أن البناء قديم وكان مدرجاً ضمن برنامج التحول الحضري بالعاصمة.