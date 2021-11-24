الضفادع التركية تتصدر قائمة المطاعم الأوربية

استطاعت الضفادع التي يجمعها الصيادون من مختلف أنحاء تركيا، أن تحتل مكاناً هاماً على قائمة مطاعم الدول الأوربية، خاصة تلك القادمة من ولايتي أردنه (شمال غرب)، وهطاي (جنوب).

فمع نسمات الصباح الأولى كل يوم، يجتمع الصيادون في المقاهي، ثم يقسمون أنفسهم إلى مجموعات ويحددون الوجهات التي سيسلكونها لاصطياد الضفادع.

ولهذه المهنة النادرة طقوس وملابس وأدوات خاصة للغاية، إذ يرتدي الصيادون أحذية ذات رقبة طويلة لتحميهم أثناء سيرهم في الوحل والمستنقعات، كما يستخدمون مغارف صغيرة ويبحثون بها عن الضفادع.

وقال الصياد "بيتي أيدين" صاحب الـ 65 عاماً أنه يعمل في مهنة "جمع الضفادع" منذ قرابة 3 عقود، موضحاً أن كمية الضفادع التي يجمعونها يومياً ليست ثابته، ولكنها تتراوح بين 5 و30 كيلو غراماً.

وأضاف أيدين أن عملية صيد الضفادع تستغرق قرابة 5 ساعات، وتباع بمبالغ زهيدة تصل إلى 2.3 دولار للكيلو، وذلك مقارنة بأسعارها الباهظة في أوروبا.

يذكر أن إيطاليا وفرنسا تتصدران الدول الأوربية المستوردة للضفادع من تركيا.