تدمير مخبأ لإرهابيي "بي كا كا" في ولاية تونجلي شرقي تركيا

دمرت قوات الأمن التركية مخبأ لإرهابيي تنظيم "بي كا كا" في ولاية تونجلي شرقي البلاد.

وذكرت ولاية تونجلي في بيان، أن وحدات قيادة الدرك شنت عملية ضد الإرهابيين في ريف قضاء "هوزات" في إطار عملية "أرن الشتاء-6".

وأشارت إلى أن القوات عثرت على مخبأ للإرهابيين في منطقة غابية خلال عمليات التمشيط، وأكدت ضبط منظار و4 أسطوانات غاز صغيرة وكميات كبيرة من المواد الغذائية في المخبأ قبل تدميره.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.