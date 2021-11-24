تركيا.. القبض على 3 مشتبهين بالانتماء لـداعش في هطاي

ألقت السلطات التركية، القبض على 3 مشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار تحقيقات النيابة العامة بولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

وبحسب مراسل الأناضول، أطلقت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالولاية، الأربعاء، عملية في إطار تحقيقات النيابة العامة ضد تنظيم "داعش".

وتوصلت فرق مكافحة الإرهاب إلى معلومات مفادها أن 3 أعضاء من التنظيم يعتزمون الدخول من الأراضي السورية إلى تركيا.

وألقت الفرق القبض على المشتبه بهم الثلاثة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، قبل أن تتم إحالتهم إلى مديرية الأمن في أدي يامان.