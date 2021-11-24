تعاون تركي ماليزي في صناعات الدفاع والطيران

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، افتتاح مكتب لها في إقليم سيلانجور الماليزي، ضمن إطار تعاون في صناعات الدفاع والطيران.

وأضافت "توساش" في بيان، الأربعاء، أنه مع هذه الخطوة ارتفع عدد مكاتب الشركة حول العالم إلى 10.

وأوضح البيان أن مكتب "توساش" في سيلانجور سيلعب دورا هاما في تنفيذ المشاريع المشتركة بين تركيا وماليزيا في صناعات الدفاع والطيران.

وأشار إلى أن المهندسين الذين سيعملون في مكتب "توساش" سينخرطون في مشاريع عديدة بدءاً من تطوير الطائرات المسيرة، مرورا بطائرات التدريب، وليس انتهاء بتحديث المروحيات.

وأوضح أن تمل كوتيل، المدير العام لـ "توساش" يعتزم زيارة ماليزيا لافتتاح المكتب المذكور، وسيجري لقاءات مع ممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلد الآسيوي.