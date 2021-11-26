تركيا.. أقار يزور قيادات بحري إيجة والمتوسط

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، يرافقه قادة الجيش، الجمعة، زيارة تفقدية إلى قيادة القوات المسؤولة عن بحري إيجة والمتوسط.

ورافق أقار خلال زيارته، كل من رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أوسور، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال، وفق وكالة الأناضول.

وأجرى أقار والوفد المرافق له زيارة إلى قيادة جيش منطقة بحر إيجة التابع لقيادة القوات البرية، ثم توجه لقيادة القوات المسؤولة عن بحري إيجة والمتوسط التابعة للقوات البحرية.

ولدى وصولهم إلى قيادة القوات المسؤولة عن بحري إيجة والمتوسط، جرى استقبالهم بمراسم.

واطّلع أقار على معلومات حول أنشطة القيادة وأصدر بعض التعليمات.