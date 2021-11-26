كورونا.. تركيا تحظر الرحلات القادمة من 5 دول إفريقية

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، حظر الرحلات القادمة من 5 دول إفريقية هي بوتسوانا وجنوب إفريقيا وموزمبيق ونامبيا وزيمبابوي بسبب انتشار المتحور الجديد لكورنا فيها.

وفي تغريدة على تويتر أكد وزير الصحة التركي أنّ الحظر يبدأ تنفيذه على الفور اعتبارا من مساء اليوم الجمعة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على سلالة الفيروس الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا اسم "أوميكرون" ووصفته بأنه "متحور مثير للقلق".

وأمس الخميس، أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة من الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

إلا أن دولا في أوروبا مثل بلجيكا أعلنت الجمعة، عن أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.