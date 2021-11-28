أردوغان وقادة قمة "التعاون الاقتصادي" في جلسة تصوير بتركمانستان

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، جلسة التصوير الجماعية بجانب القادة المشاركين في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي المقامة في تركمانستان.

وتعقد القمة في فندق "قره قوم" بالعاصمة التركمانية عشق آباد، بضيافة الرئيس قربانقلي بردي محمدوف.

وبعد التقاط الصور العائلية، توجه القادة إلى الجلسة الافتتاحية بعد مراسم الترحيب الرسمية.

يشار أن منظمة التعاون الاقتصادي أنشئت عام 1985، وهي منظمة اقتصادية دولية مقرها العاصمة الإيرانية طهران، وتضم في عضويتها 10 دول آسيوية هي: أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وتركيا، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان.