أردوغان: نتوقع نمو اقتصادنا 10 بالمئة كحد أدنى في2021

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد 10 بالمئة كحد أدنى، خلال العام الحالي.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع قناة "تي آر تي1" الحكومية.

وقال الرئيس أردوغان: "نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 10 بالمئة كحد أدنى".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج من هذه الدوامة".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان أن الفائدة سبب والتضخم نتيجة، "ونقوم حاليا بتخفيض الفائدة وسنرى معا انخفاض التضخم أيضا إن شاء الله".

وأردف مخاطبا المستثمرين الأجانب: "حان وقت الاستثمارات طويلة الأجل، ومن ينفذ هكذا استثمارات في تركيا يربح دائما".

واستطرد قائلا: "نواجه مضاربات في الفائدة والعملات الأجنبية، ونحن فقط من يستطيع منع ذلك".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الاقتصاد التركي يتمتع بقوة وقدرات تمكنه من التصدي للتهديدات الاقتصادية.

وقال أيضا: "سنشهد لغاية الانتخابات المقبلة عام 2023، تعافي الليرة وتراجع التضخم نتيجة لتقليص نسبة الفائدة".

وأشار إلى أن هدف حكومته توفير الراحة للشعب والتجار عبر نسبة فائدة منخفضة وتوفير المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن حكومته لن تتسامح مع من يسعون لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار.

وأوضح أردوغان أن بلاده تخطط لإنتاج 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من 10 آبار في حقل صقاريا بالمرحلة الأولى.

وأضاف أن هذا الرقم سيرتفع إلى 40 مليونا مع إتمام المرحلة الثانية للحقل ننفسه.

واستطرد قائلا: "نهدف لبدء أول إنتاج للغاز من حقل صقاريا اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2023".