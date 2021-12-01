تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الروسي قضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قضايا إقليمية.

وفي تغريدتين على تويتر، الأربعاء، ذكر تشاوش أوغلو أنه أجرى لقاءين مع ماكي وبوريل في العاصمة السويدية ستوكهولم التي يزورها لحضور الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضح أنه بحث مع ماكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والهجرة غير النظامية.

وعن لقائه مع بوريل، قال تشاوش أوغلو: "ناقشنا قضايا السياسة الخارجية المدرجة على جدول أعمالنا مثل أفغانستان وليبيا وأوكرانيا وقبرص".