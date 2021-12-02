أردوغان يبحث قضية المناخ مع أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى بالرئاسة التطورات المحتمل حدوثها بعد مصادقة أنقرة على اتفاق باريس للمناخ.

وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان ترأس اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى الذي يضم مسؤولين سابقين وحاليين.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس أكدوا على أن مكافحة تغير المناخ تتطلب تغييرًا جوهريًا في النهج بحيث يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة.

كما عبر الأعضاء عن آرائهم بشأن قانون المناخ، الذي يتم إعداده ويتضمن السياسات والأهداف واللوائح المتعلقة بتغير المناخ.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل البقاء ضمن المسار المتعلق بالتغير المناخي وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفق البيان.

وأضاف البيان أن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، مراد قوروم، قدم إحاطة خلال الاجتماع.