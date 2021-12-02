علييف يلتقي العالم التركي "سنجار" الحاصل على جائزة نوبل

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، العالم التركي عزيز سنجار، الحاصل على جائزة نوبل بمجال الكيمياء عام 2015.

وأشار علييف إلى أن سنجار دعم القضية العادلة لأذربيجان في حرب تحرير قره باغ، مؤكدًا أنهم يرحبون بهذا الدعم.

ولفت إلى أن سنجار ساعد طفلا فقد أبويه جراء صاروخ أطلقته القوات الأرمينية على مدينة كنجه.

وأكد أن سنجار من الشخصيات الهامة في العالم التركي، معربًا عن ترحيبه بزيارته لأذربيجان.

من جانبه، هنأ سنجار الرئيس الأذربيجاني بالنصر الذي تحقق في حرب قره باغ، مشددًا أن العالم التركي بأسره فخور بهذا النصر.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضي إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.