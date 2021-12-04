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أردوغان: الإرهاب لا مكان له في مستقبل تركيا والمنطقة كلها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.12.2021 20:55
أردوغان: الإرهاب لا مكان له في مستقبل تركيا والمنطقة كلها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات مجتمع مدني، في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا.

وأشاد أردوغان بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب "العدالة والتنمية" لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية.

وأوضح أن هذه الخدمات والحملات الديمقراطية نفذت رغما عن الوصاية وداعمي تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وأكد أنه مع مرور الزمن سيتضح أكثر أن "بي كا كا" هو قطيع من القتلة المأجورين لدى القوى الإمبريالية.

وشدد على أن تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل.

وأضاف: "لن نسمح إطلاقا بجعل آفة الإرهاب تتسلط مرة أخرى على إخواننا الذين يعيشون في المنطقة".

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