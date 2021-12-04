اكتشاف 15 تمثالا أثريا في غازي عنتاب جنوب تركيا

اكتشفت الفرق المختصة التركية، 15 تمثالا أثريا في منطقة متحف "ياسمك" للهواء الطلق، في ولاية غازي عنتاب (جنوب)، المدرج على لائحة التراث العالمي المؤقتة لدى منظمة "اليونسكو".

وأشاد مدير متحف الهواء الطلق وورشة التماثيل في ياسمك، أوزغور تشوماك، بأهمية أعمال الحفر والتنقيب في المنطقة برئاسة الأستاذ في كلية الآثار بجامعة غازي عنتاب، أتيلا إنغين.

بدوره، أكد إنغين على أن متحف ياسمك يعد من أكثر المواقع التركية ذات القيمة الثقافية العالية.

وأشار إلى أن استمرار أعمال التنقيب من أجل ضمان انتقال المتحف من اللائحة المؤقتة إلى الدائمة لمنظمة اليونسكو.

وأوضح أن المعطيات تشير إلى أن الحثيين صنعوا التماثيل في مساحة واسعة بهذه المنطقة.

والحثيون هم أحد الشعوب القديمة التي استوطنت شرقي الأناضول وأقامت مملكة قوية كان لها دور مهم في تاريخ الشرق القديم في الألف الثاني قبل الميلاد.

وأفاد أن هذا المكان يعتبر أكبر وأقدم ورشة لصناعة التماثيل في المنطقة، واصفا إياه بأنه قيمة ثقافية عالمية.

ولفت إلى اكتشافهم مؤخرا 15 تمثالا، معظمها تماثيل للأسود وقطط أبو الهول.