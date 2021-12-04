الأمن التركي يفكك عبوة ناسفة زرعت في سيارة شرطي

تمكن الأمن التركي من تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

ونقلا عن مصادر مطلعة، فإن الشرطي ينتمي إلى قوة مكافحة الشغب في قضاء "نصيبين" التابع لماردين.

وأشار إلى أن العبوة الناسفة زرعت أسفل السيارة الخاصة بالشرطي عندما كانت مركونة، وأن الخبراء تمكنوا من تفكيكها بنجاح.

وتواصل قوات الأمن في الولاية أعمالها للقبض على الأشخاص الذين زرعوا العبوة تحت السيارة بعد أخذ عينات من البصمات.

وذكرت المصادر أن الشرطي الذي وضعت المفخخة في سيارته، كان من أفراد الفريق المقرر إرساله كقوة تعزيز إلى ولاية سيرت (جنوب شرق)، السبت، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن الشرطي انطلق بسيارته الخاصة من مكان إقامته إلى المهمة، وذهب إلى مكان إقامة زميله الذي سيرافقه في الرحلة، وأن الأخير هو الذي رصد العبوة تحت السيارة قبيل ركوبهما.

وفي وقت سابق السبت، شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في سيرت.