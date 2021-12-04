الداخلية التركية: تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي في إطار عملية "أرن شتاء ـ 6" الأمنية المستمرة شرقي البلاد.

وذكر الوزارة، في بيان، أن العملية التي تنفذها قوات خاصة من الدرك بريف ولاية تونج إيلي شرقي البلاد، أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين، بينهم 3 مدرجون على اللائحة البرتقالية، واثنان على اللائحة الرمادية للمطلوبين.

وبدأت الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.