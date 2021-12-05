تركيا تحتفي بالذكرى الـ87 لمنح المرأة حق التصويت والترشح

تحتفي تركيا الأحد بالذكرى الـ87 لحصول المرأة التركية على حق التصويت في الانتخابات.

وهنأ نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي على حسابه في تويتر، المرأة التركية لنيلها حقوقها.

وكتب أوقطاي في حسابه :"العالم يصبح أجمل بجهود المرأة، نهنئ المرأة بمناسبة 5 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق المرأة والذكرى 87 لنيل المرأة التركية حق الانتخاب والترشح"

وشهد ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في هذه المناسبة زيارة وفود من كافة شرائح المجتمع التركي، وخصوصا من النقابات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية.

وحصلت المرأة التركية على حق الانتخاب والترشح في 5 ديسمبر/كانون الأول 1934، بتغيير مواد في الدستور والقانون الانتخابي.

وسبقت المرأة التركية بنيلها هذه الحقوق نظيراتها في فرنسا التي منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1944 وإيطاليا عام 1945 واليونان عام 1952.