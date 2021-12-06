منظمة الدول التركية ترسل لقاحات كورونا إلى بوركينا فاسو وتوغو

أرسلت منظمة الدول التركية، الإثنين، 611 ألفا و200 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى بوركينا فاسو، وتوغو.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية التركية، أنه سبق ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان منظمة الدول التركية لمساعدة الدول الإفريقية بلقاحات كورونا، مؤكدا على الأهمية التي توليها أنقرة للتضامن الدولي في مكافحة الوباء.

وأشار البيان إلى تعهد الرئيس أردوغان بتقديم المساعدات الطبية لدول المنطقة خلال زيارته لإفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي إطار التعهد، خصصت تركيا 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" وفيما خصصت أذربيجان وأوزبكستان 100 ألف جرعة من لقاح سنوفاك لكل منهما، في حين خصصت المجر 211 ألفا و200 جرعة من لقاح "سينوفارم".

وذكر البيان، أن الجرعات المخصصة لبوركينا فاسو البالغة 400 ألفا من سينوفاك، والـ211 ألفا و200 جرعة من سينوفارم المخصصة لتوغو، وصلت اليوم الإثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتضم منظمة الدول التركية؛ أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والعضوان المراقبان، المجر وتركمانستان.