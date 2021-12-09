تحرير تركيين مختطفين في شمال دارفور

تمكنت قوات الأمن السودانية، الخميس، من إنقاذ مواطنين تركيين اختطفا قبل يومين بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، للأناضول، إن مجهولين أقدموا على اختطاف مهندسين تركيين أثناء عودتهما إلى المنزل من عملهما في محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الفاشر بالولاية المذكورة قبل يومين.

وأضاف أنه عقب اتصالات مكثفة مع المؤسسات المعنية بالسودان، تم تحرير المهندسين في عملية أمنية.

وأوضح أن المهندسين بصحة جيدة ويتواجدان حاليا داخل منشأة عسكرية على بعد 180 كم من مدينة الفاشر، وسيتم نقلهما غدا بواسطة مروحية إلى الخرطوم.

وقدم السفير التركي شكره إلى المسؤولين السودانيين لتعاونهم وبذلهم جهودا حثيثة لإنقاذ المختطفين.