تركيا تطالب بإنشاء مركز نشاط إقليمي لحماية المتوسط من التلوث

طالب وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم، بإنشاء مركز نشاط إقليمي على أراضي بلاده لحماية البحر المتوسط من التلوث.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال المؤتمر الـ22 للأطراف الموقعة على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط "اتفاقية برشلونة"، والذي انطلق الثلاثاء في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وأكد قوروم أن الجهود التي ستبذلها الدول الـ 21 المطلة على البحر المتوسط، في مكافحة التغير المناخي، ستساهم بشكل كبير في الجهود العالمية لمواجهة الظاهرة.

وأضاف أن البحر المتوسط الذي تطل عليه 21 دولة يبلغ عدد سكانها 520 مليون نسمة، لا يزال موطناً لـ 17 ألف كائن بحري، و25 ألف صنف نباتي.

وشدد على أن تركيا تطالب بإنشاء مركز نشاط إقليمي على أراضيها، لحماية البحر المتوسط من التلوث.

وأفاد قوروم بأن هذه الخطوة ستساهم إيجابا في مستقبل منطقة حوض البحر المتوسط.

وأوضح أن الإقدام على خطوة كهذه، سيساهم في حل العديد من المشاكل، ليس في البلدان الـ 21 المطلة على المتوسط فحسب، بل لدى جميع دول العالم.

وتتواصل أعمال المؤتمر المذكور بين 7 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 21 دولة مطلة على البحر المتوسط على مستوى وزراء وممثلي الوزارات والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.