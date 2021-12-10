الشرطة التركية تلقي القبض على عصابة نصب واحتيال ضحاياها بريطانيين

اعتقلت الشرطة التركية يوم الجمعة في ولاية موغلا الجنوبية الغربية، وهي وجهة سياحية شهيرة تغص بالمغتربين والسياح البريطانيين، 11 مشتبهاً به بتهمة النصب والاحتيال التي استهدفت مواطنين بريطانيين وبعض المصارف البريطانية.

وقام المتهمون بالاحتيال على عدد غير معروف من الأشخاص بمبلغ إجمالي قدره 1.7 مليون جنيه استرليني دون أن يعلموا أنهم كانوا تحت المراقبة من قبل الشرطة التركية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن يتم القبض عليهم في عمليات متفرقة في مناطق موغلا وإزمير الغربية.

وقامت الشرطة التركية بتتبع العصابة بعد شكاوى قدمها الضحايا، حيث اكتشفت أن أفراد العصابة سرقوا معلومات الحساب المصرفي الخاصة بالسائحين البريطانيين الذين يقضون عطلتهم في منطقة مارماريس، وتعاونوا أيضاً مع بعض أصحاب الحسابات للاحتيال على البنوك التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وسحب قروض منها.

وأوقفت السلطات 4 من المشتبه بهم فيما أفرج عن آخرين برقابة القضاء، كما صادرت الشرطة الأموال التي جمعها المشتبه بهم أثناء تفتيش مساكنهم.