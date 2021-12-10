تركيا تستضيف قمة "ستارت كوم سوميت" الدولية للتواصل الاستراتيجي

تستضيف مدينة إسطنبول، السبت، قمة "ستارت كوم سوميت" الدولية الأولى للتواصل الاستراتيجي، برعاية دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتستهل القمة بكلمة متلفزة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويشارك فيها خبراء بمجال التواصل الاستراتيجي من كافة أنحاء العالم.

كما يشارك في القمة أكاديميون ومؤسسات فكرية وحكومية ووسائل إعلام وهيئات اجتماعية مدنية.

وتستمر القمة يومين، وتشهد كلمة لرئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، إلى جانب 121 متحدثا من 23 دولة، وتشهد حضور أكثر من 3 آلاف مشارك.

وتبحث القمة قضايا التواصل الاستراتيجي والدبلوماسية العامة، والتخزين الرقمي، والتضليل وإدارة الأزمات، وحملات التواصل، والتواصل على صعيد الدولة والإعلام الجديد، والعلاقات العامة، واستخبارات المصادر المفتوحة، وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تبحث الميتافيرس، والعلامة التجارية للدولة، ومعطيات السوق، واتجاهات تكنولوجيا الاتصالات الجديدة، والتسويق الاستراتيجي، والميزانيات الإعلامية، وأثر الخوارزميات على حياة الإنسان، ودراسات إدارة الرأي العام والتواصل السياسي.

وتعقد وكالة الأناضول وشبكة "تي آر تي" التركية ندوات خاصة بالقمة، حول الإعلام وفي مقدمتها ندوة عن " استراتيجية مستقبل الفيديو ومحتواه".