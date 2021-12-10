تركيا تطلق القمر الصناعي تورك سات بي 5 من الولايات المتحدة في 19 الشهر الجاري

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو يوم الجمعة، أن قمر الاتصالات الصناعي التركي الجديد تورك سات بي 5 سيُطلَق إلى المدار في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عبر صاروخ SpaceX Falcon 9 من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، إن القمر الصناعي الذي تنتجه شركة إيرباص، نُقل من فرنسا إلى الولايات المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. مؤكداً أنه سيكون أقوى قمر صناعي في البلاد، وأنه سيزيد من سعة النطاق. ولافتاً إلى أن القمر الجديد لن يخدم تركيا فقط بل البلدان المجاورة أيضاً.

وأوضح قره اسماعيل أوغلو أن الصناعة المحلية في تركيا ساهمت في إنتاج القمر الصناعي الجديد. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر في العمل لمدة 35 عاماً، وهو مزود بالجيل الجديد من نظام الدفع الذي يعمل بالكهرباء.

وكانت تركيا أطلقت في وقت سابق قمرها الصناعي تورك سات إي 5، عبر صاروخ SpaceX Falcon 9، وقد دخل الخدمة بشكل فعلي، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقاً بشأن هذا الموضوع، إن تورك سات إي 5 من شأنه أن يساعد في تأمين الحقوق المدارية لتركيا وأنه سيعمل لمدة 35 عاماً.

يذكر أن القمر الصناعي تورك سات إي 5، يقدم خدمات البث إلى منطقة جغرافية واسعة تغطي أوروبا والشرق الأوسط ومناطق كبيرة من إفريقيا، إضافةً إلى منطقة البحر الأبيض المتوسطوبحر إيجة والبحر الأسود. بينما يتمتع القمر الجديد تورك سات بي 5 بسعة في النطاق تتجاوز جميع الأقمار الصناعية الأخرى، ومن المقدر أن تزيد قدرة الاتصال في البلاد بفضله بمقدار 15 ضعفاً.