تركيا.. توقيف 4 مشتبهين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، توقيف 4 مشتبهين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تمكن الأمن التركي من تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة عائدة لأحد أفراد الشرطة في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين.

وذكرت الوزارة في بيان الجمعة، أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم عمليات دهم متزامنة على عناوين المشتبهين بزرع العبوة الناسفة.

وأسفرت العملية عن توقيف "أ.د" و"س.د" و"ش.أ" و"أ.أ".

وخلال التحقيقات اعترف ثلاثة منهم خلال إفاداتهم للسلطات المعنية بزرع العبوة الناسفة في أسفل السيارة.