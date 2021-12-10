رئيس البرلمان التركي يدعو  منظمة التعاون الإسلامي لتبني مواقف مشتركة

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي إلى تبني مواقف مشتركة لتجاوز المحن التي تمر بها أفغانستان وسوريا واليمن وبلدان إسلامية أخرى.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الـ16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول.

وشدد أنه لا يمكن حل ومعالجة مشاكل المنطقة وخاصة قضية فلسطين والقدس إلا من خلال خطوات مشتركة.

وأشار إلى أن هدف تأسيس منظمة التعاون الإسلامي قبل نصف قرن كانت القضية الفلسطينية والدفاع عن المسجد الأقصى والقدس الشريف.

وأكد أن تأسيس دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 عاصمتها القدس ما تزال أهم قضية أمام منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت شنطوب إلى أن المسلمين يمتلكون أقوى القيم التي من شأنها توحيد شعوب العالم، مضيفا "أقوى القيم التي ستوحد شعوب العالم هي في داخلنا وبيننا نحن المسلمين".

واستدرك أن قوة وتأثير المسلمين قليلان نسبيا مقارنة مع الإمكانات والطاقات التي يمتلكها المسلمون حول العالم.

وقال "المسلمون يقطنون في أكثر المناطق الجغرافية استراتيجية في العالم، ويبلغ عددهم حوالي 2 مليار نسمة؛ ولديهم قدرات كبيرة في الاقتصاد العالمي؛ إلا أن قوتهم وتأثيرهم قليلان جدا مقارنة مع هذه الإمكانيات".

وشدد على ضرورة أن يأخذ اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بزمام المبادرة لتوفير الأمن والاستقرار للبلدان الإسلامية، والمساهمة في سلام ورفاهية الشعوب المسلمة.

وأكد أنه على الاتحاد المضي قدما وتبني موقف بناء فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية للمسلمين، ورأب الصدع بين الأشقاء عبر تحقيق التوافق بينهم.

وتطرق شنطوب إلى أزمة الهجرات في العالم، مشددا أنه من الأهمية بمكان حل قضية الهجرة التي تخص العالم بأسره.

وأعرب عن اعتقاده بضرورة الدفاع عن الأشقاء الذين يواجهون في شتى أصقاع العالم التعصب والتمييز للحفاظ على دينهم وهويتهم تحت الضغط والاضطهاد.

ودعا شنطوب إلى ضرورة تنفيذ آليات من شأنها متابعة مطالب واحتياجات هؤلاء الأشقاء عن قرب.