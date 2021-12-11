بسبب صعوبة العثور على الطعام شتاءً.. توزيع أطعمة على الحيوانات البرية في قارص

قامت مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية التركية في ولاية قارص الشمالية الشرقية بتوزيع أطعمة على الحيوانات البرية التي ربما تجد صعوبة في العثور على ما تأكله بسبب كثافة الثلوج في منطقة صاري قامش الجبلية.

ووصلت فرق المديرية إلى حدائق "صاري تشام" الوطنية في سلسلة جبال "الله أكبر" البالغ ارتفاعها 3180 مترا ومنطقة "وادي دوزمشة وكاكليك" البالغ ارتفاعها 2500 مترا، وهي موطن لحيوانات برية مثل الدب البني والوشق والذئب والثعلب والعديد من أنواع الطيور.

وألقت الفرق 250 كيلوغرام من اللحوم و200 كيلوغرام من الشعير والقمح للحيوانات البرية نظرًا لصعوبة العثور على الطعام بسبب تراكم الثلوج بكميات كبيرة بالمنطقة.

وفي تصريح للأناضول، السبت، أوضح مسؤول الحدائق الوطنية في جبال "الله أكبر" جنكيز كوتش أن درجة الحرارة في "صاري قامش" انخفضت إلى 15 درجة تحت الصفر.

وبين أن الفرق ألقت أطعمة مناسبة للحيوانات البرية بسبب صعوبة العثور على الطعام بسبب تراكم الثلوج.