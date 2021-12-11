تركيا تدعو العالم لمواجهة القرصنة والتضليل في العالم الرقمي

دعا رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، دول العالم إلى مواجهة القرصنة والتضليل في العالم الرقمي.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها، السبت، خلال "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" (Stratcom Summit '21) والتي انطلقت في وقت سابق اليوم، في إسطنبول.

وأضاف ألطون أن سد فجوة اللامساواة القائمة بين المجتمعات والدول في العالم السيبراني هو أحد أبرز معالم مبدأ "من أجل عالم أعدل" الذي وضعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وشدد على ضرورة تعاون الدول لمواجهة الأزمة الأمنية الناجمة عن العالم السيبراني ومساعي "الشركات العابرة للبلدان" إلى هندسة السياسة.

وتابع: "كما أن العالم أكبر من خمسة، فإن العالم السيبراني أكبر أيضاً من بضع بارونات يمسكون بزمام منصات التواصل الاجتماعي."

وأشار إلى استعداد تركيا لتأدية ما يقع على عاقتها، في البنية الجديدة للأمن السيبراني.

وحذّر ألطون من أن تؤدي حروب التضليل واستفزازاتها، إلى حروب حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح أن مثل هذه الحروب، فتحت الباب ولمرات عدة حتى الآن، أمام القوميات المتطرفة، والأيديولوجيات الاستغلالية والمتطرفة.

ودعا ألطون الدول إلى التعاون فيما بينها لمواجهة القرصنة والتضليل في العالم الرقمي.