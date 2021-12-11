ضبط 9 مهاجرين شمال غربي تركيا

ضبطت قوات الأمن التركية 9 مهاجرين غير نظاميين في ولاية قرقلار إيلي (شمال غرب) دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن فرق من قيادة قوات الدرك، تلقت بلاغاً حول وجود مهاجرين غير نظاميين في بوابة دره كوي الحدودية مع بلغاريا وقضاء كوفجاز التابع للولاية.

وأضافت المصادر أن الفرق ضبطت 9 مهاجرين غير نظاميين يحملون الجنسية الجزائرية والأفغانية، كانوا في المنطقتين، تبين أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وأحالت فرق الدرك المهاجرين إلى مركز ترحيل الأجانب في منطقة "بهلوان كوي" بالولاية.