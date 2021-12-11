مساعد علييف يثمن دور تركيا في معركة الحقيقة بـقره باغ

ثمّن حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأرذبيجاني إلهام علييف، السبت، دور تركيا الإعلامي في تسليط الضوء على الحقائق خلال حرب تحرير "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

جاء ذلك خلال مشاركته في "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" (Stratcom Summit '21) التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بإسطنبول.

ولفت حاجييف إلى أن تركيا وأذربيجان تعملان سوية وتتعاونان في مجال الاتصال والاعلام كما في كافة المجالات.

وأوضح أن المراسلين الأتراك وقفوا إلى جانب زملائهم الأذربيجانيين على الجبهات في معركة الحقيقة، إبان حرب قره باغ، وعملوا من أجل نقل الحقائق إلى العالم.

وأضاف "كما في كل المجالات، تركيا الشقيقة تنفذ سياستها الاستراتيجية الخاصة في مجال الاتصال ليس في منطقتنا فحسب بل في العالم أيضا".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.