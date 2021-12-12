"متحف إزمير" يعرض ألواحًا أثرية تجسد طقوس الحيثيين

يعرض متحف إزمير الأثري غربي تركيا 4 ألواح عمرها 3500 عام، تشرح طقوسًا مثل "الزواج المقدس" و"العيد" و"السحر"، كانت تمارس في الإمبراطورية الحيثية.

والألواح المعروضة في المتحف بولاية إزمير، مصنوعة من الطين وتتضمن كتابات مسمارية أثرية من فترة الحيثيين الذين حكموا في منطقة الأناضول.

وقال مدير المتحف هونكار كيسر، إن الألواح الأثرية استخرجت من منطقة "بوغازكوي"، ولا تزال الأبحاث مستمرة للتعرف على كتاباتها.

وأشار إلى أن الألواح تكشف عن وجود نحو 170 عيدا في عهد الإمبراطورية الحيثية، وكان الملك وكبير الآلهة آنذاك يقودان الاحتفالات في هذه الأعياد.

وبحسب كيسر، تتحدث الألواح الموجودة في المتحف عن أعياد الحثيين والمراسلات الرسمية والسحر وطقوس الكهانة التي كانت تمارس في تلك الحقبة التاريخية.

وأوضح أن الخبراء وعلماء الآثار المشرفين على الأبحاث لم يتمكنوا إلى اليوم من قراءة اللوح الذي يجسد موضوع "الزواج المقدس"، وهو من بين الألواح الأربعة.

ويأتي العرض ضمن مشروع أطلق عليه المتحف اسم "سترى ما لم تستطع رؤيته من قبل"، لتمكين الزوار من الاطلاع على قطع أثرية نادرة.