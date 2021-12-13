جمعية "جان صويو" التركية توزع مساعدات غذائية في أفغانستان

وزعت جمعية "جان صويو" الخيرية التركية، مساعدات غذائية على 900 أسرة فقيرة في عدد من ولايات أفغانستان.

وأفادت الجمعية في بيان، الإثنين، أنها أكملت عبر المساعدات المذكورة أول خطوة من أعمالها الشاملة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإغاثية الطارئة في أفغانستان.

وأوضحت أنها وزعت 40 طنا من الأغذية الجافة وألفين و700 لتر من زيت الطعام، على 900 أسرة محتاجة في ولايات بلخ وتخار وبدخشان.

كما أشارت إلى تسليم طرود هدايا تضم أحذية وألبسة شتوية للأيتام في العاصمة كابل.

وأوضحت أنها بدأت أعمال تحديد 10 مواقع لحفر آبار من أجل تأمين المياه النظيفة في المناطق النائية بأفغانستان،

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع خلال فترة قصيرة، ليستفيد 8 آلاف شخص من المياه الصالحة للشرب بشكل مجاني، بحسب المصدر نفسه.

وشددت الجمعية في ختام بيانها على مواصلتها الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الذي يمر بمرحلة عصيبة.