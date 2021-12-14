أقار: 2631 إرهابيا تم تحييدهم خلال 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، إن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم على يد القوات التركية منذ مطلع العام الحالي، بلغ ألفين و631 إرهابيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية العاملة في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، برفقة قادة القوات التركية.

وأوضح أقار أن تنظيم "بي كا كا" الإرهاب بات غير قادر عن الحركة والقيام بأنشطة إرهابية داخل تركيا نتيجة إصرار القوات المسلحة التركية وعزمها على ملاحقة العناصر الإرهابية.

وأضاف أن تركيا تمر بمرحلة حساسة للغاية نظرا لموقعها الجغرافي والأوضاع المتردية في البلدان المحيطة بها.

وتابع قائلا: "نظرا لموقعنا الجغرافي الاستراتيجي، لا يمكننا أن نظل منعزلين عن تطورات الأحداث التي تجري في منطقتنا والبلدان المحيطة بنا".

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية تتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثر تركيا سلبا من انعكاسات حالة عدم الاستقرار في المنطقة.