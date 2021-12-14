الخطوط الجوية التركية تشحن قمراً صناعياً أوكرانياً إلى مدينة ميامي الأمريكية

قام قسم الشحن في الخطوط الجوية التركية بنقل القمر الصناعي الأوكراني "سيتش-2-30" إلى مدينة ميامي الأمريكية حيث سيعمد إلى إطلاقه قريباً لمراقبة الأرض.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، أنه تم تقسيم القمر إلى قطع متعددة لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ، وتغليفه بشكل خاص للحيلولة دون إلحاق أضرار به.

وأكد البيان أن الفرق المعنية أتمت عملية الشحن بكل دقة ونجاح.

وشدد على أن الشركة تستخدم معدات خاصة خلال شحن المنتجات التي تحمل أهمية وحساسية خاصة، وأن العملية تتم تحت مراقبة كاميرات.

وتم تطوير القمر الصناعي كجزء من برنامج الفضاء العلمي والتقني للأغراض الخاصة في أوكرانيا، إذ سيتم إرساله إلى الفضاء في يناير/ كانون الثاني 2022 من قاعدة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يلتقط القمر بعد استقراره في مداره، صورًا رقمية وبالأشعة تحت الحمراء لسطح الأرض، وأن يجمع بيانات شاملة عن طريق فحص معايير غلاف الأرض الأيوني.