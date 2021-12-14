تركيا تعزي هايتي في ضحايا انفجار صهريج الوقود

قدمت تركيا، الثلاثاء، تعازيها لهايتي في ضحايا انفجار صهريج بنزين بمدينة كاب هايتيان، شمالي البلاد.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أنها تلقت بحزن عميق مصرع العديد من المواطنين إثر انفجار الصهريج.

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها لأسر الضحايا ولشعب هايتي وحكومته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، انفجر صهريج بنزين في مدينة كاب هايتيان، شمالي هايتي، ما أدى إلى مصرع 60 شخصا، وإصابة العشرات حتى الآن.

بدوره، أعلن رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، حدادا وطنيا لمدة 3 أيام في أعقاب الانفجار "تخليدا لذكرى ضحايا هذه المأساة التي أحزنت الشعب الهايتي بأسره".